Lidl hat die Artikel in den Jahren 2014-18 nicht mehr angeboten.

z.B.:Augäpfel in Tomatensauce oder Abgehackte Finger (Würstchen mit Ketchup)

Den meisten Menschen ist durch die weitgehende Tabuisierung in den Massenmedien nicht bewußt, daß diese Halloween- „Party- Gags“ wie „abgehackte Hände“ etc. sich traurigerweise auch heute noch weltweit in gewissen okkulten- und elitären Netzwerken mit echten Menschenfolterungen und Kinderopfern abspielen! Pro Jahr verschwinden weltweit tausende Kinder. Kinderbordelle und schlimmeres werden stillschweigend toleriert und kaum verfolgt. Außerdem senkt dieser „Spaß-Horror!“ die allgemeine Hemmschwelle zur Tolerierung und der angestrebten Freigabe von diversen Menschenverachtenden Praktiken wie Pädophälie, Tiersex, Inzest etc. durch interessierte Kreise.

Protestieren Sie bei Verbrauchermärkten und anderen Anbietern wegen dieser geschmacklosen „Produktwerbung“ mit Verrohungs- Charakter und informieren Sie diese über die Halloween- Hintergründe.

